Руководитель американской телекомпании CBS Лесли Мунвес ушел в отставку после того, как сразу шесть женщин обвинили его в непристойном поведении. Сам он все обвинения отвергает и называет их ложью.
#MeToo: Глава телекомпании CBS ушел в отставку
#MeToo: Глава телекомпании CBS ушел в отставку
Однако это уже первый подобный эпизод с участием Мунвеса. В июле этого года газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала свидетельства нескольких женщин, которые также заявляли о домогательствах со стороны главы одной из крупнейших вещательных компаний в США.
68-летний Лесли Мунвес до настоящего момента считался весьма могущественной фигурой на американском телевидении. Под его началом кампания CBS стала одним из самых популярных каналов в США.
Впрочем, как сообщается, Мунвес уходит не с пустыми руками. По некоторым данным, он может расчитытвать на отступные в размере $100 млн. Правда, их выплата будет зависеть от результатов расследования.
А пока, как сообщили в CBS, пятая часть этой суммы - то есть $20 млн - будет пожертвована в пользу движения #MeToo, которое поддерживает женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам.