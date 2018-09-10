Реставрация и сохранение с помощью научных открытий

Средневековые городские кварталы — такие, как в итальянском Губбио — это предмет гордости местных жителей и безотказная приманка для туристов. Но не рискуем ли мы лишиться этого исторического наследия из-за изменений климата?

Палаццо-дей-Консоли ("Дворец консулов"), построенный в XIV веке, считается одной из самых главных достопримечательностей Губбио, здесь проводятся выставки искусства и археологических открытий. Но в каменных стенах начали появляться трещины, в связи с чем возникают опасения о смещении грунта под сооружением. Вероятно, это вызвано изменениями климата, так как дожди здесь идут чаще и становятся сильнее. Городские власти относятся к этой угрозе очень серьезно.

"Губбио построен из камня. И мы очень дорожим этим материалом. Мы должны держать ситуацию под контролем", — говорит мэр города Филиппо Марио Стирати.

Ученые, принимающие участие в европейском исследовательском проекте Heracles пытаются выяснить, какое влияние оказывают изменения климата на старинные памятники. Для этого они применяют различные методы: наблюдения со спутника, которые определяют смещение грунта, электромагнитное сканирование, а также исследования методом взятия пробы, как этот анализ при помощи бурового инструмента с датчиком давления.

Яннис Грамматикакис, университет Крита: "Во-первых, этот анализ покажет, насколько камень сохранил свою твердость. Затем с помощью химического анализа вещества, остающегося после сверления стены, мы узнаем минералогический состав камня и увидим возможные продукты разрушения, например растворимые соли".

Город Губбио расположен на холме и здесь уже знают, что дожди приводят к разрушению стен. Некоторые части старинного внешнего укрепления города уже обрушились из-за смещения грунта. Дожди размыли скрепляющий раствор кладки и камни начали выпадать. Теперь за состоянием стеныведется тщательное наблюдение.

Франческо Тости, инженер-строитель, муниципалитет Губбио: "В течении последних трех лет мы пережили несколько экстремальных погодных явлений, осадки значительно превышали норму. Все это оказывает воздействие на конструкцию стен, которую нужно поддерживать".

Ученые пытаются выяснить, какое влияние оказывает изменение климата не только в Губбио. Климатические колебания особенно опасны для прибрежных районов, где много древних памятников — таких, как эта средневековая крепость Кулес на Крите. Чтобы глубже разобраться в происходящем, давайте заглянем с местными учёными на дно Средиземного моря.

Волны, бьющиеся о крепость XVI века, непрестанно разрушают стены. Колебания климата влекут за собой изменения в направлении ветра и в характеристике волн. Что это значит для каменных сооружений? Некоторые объяснения можно найти на дне моря. Эти исследователи используют гидролокатор, чтобы узнать, как море воздействует на структуру камня под водой.

Стелиос Петракис, океанограф прибрежных зон, FORTH-IACM: "Гидролокатор позволяет нам понять, как выглядит морское дно. На полученных изображениях мы отчетливо видим провалы в подводных укреплениях. На основе повторных обследований этого района мы можем наблюдать за тем, как со временем меняются данные углубления. И таким образом мы можем контролировать изменения, вызванные эрозийным изнашиванием."

Исследователи установили на дне моря датчики, которые непрерывно измеряют температуру воды и высоту волн. Два раз в год ученые ныряют на дно, чтобы снять показания с приборов.

Георге Александракис, океанограф прибрежных зон, FORTH-IACM: "Эти данные нужны нам для создания цифровой модели воздействия ударов волн на крепость Кулес. Мы должны понять интенсивность энергии волн. Сравнивая полученные данные с прошлыми измерениями, мы можем выстраивать краткосрочные и долгосрочные прогнозы и видеть, как энергия волн меняется вместе с изменениям климата". После снятия данных исследователи возвращают датчики на место для последующих наблюдений.

Результаты воздействия заметны также и внутри крепости. Этот прибор проецирует мощный лазерный луч на поверхность стены и превращает частицы в плазму, которая затем подвергается химическому анализу.

Панагиотис Сиозос, физик, IESL-FORTH: "Хлорид натрия — соль — скапливается на поверхности стены. Это один из результатов воздействия моря на крепость. Вода проникает в стену и меняет ее химическую структуру, что влияет на памятник в целом".

Местные власти изучают данные, собранные исследователями, чтобы лучше понять, как в будущем заботится об этом культурном объекте. Из-за изменений климата разрушение старинных каменных сооружений может ускориться, что приведет к удорожанию эксплуатационного обслуживания.

Вассилики Ситиакакис, директор эфората древностей Ираклиона: "Мы уже провели масштабные реставрационные работы и хотим продолжить наблюдение, чтобы знать о том, какие меры нужно будет принимать при необходимости. Мы должны понять, как защитить этот памятник на последующие 500 лет".

Кносский дворец, где, по преданию, находился легендарный лабиринт Минотавра, 100 лет назад был частично восстановлен с использованием железобетона. Экстремальные климатические явления сегодня приводят к разрушению цемента и превращают железо в ржавчину. Чтобы сохранить это уникальный объект, нужны новые виды цемента и скрепляющего раствора.

Элизабет Кавулаки, археолог, эфорат древностей Ираклиона: "Наш исследовательский проект поможет найти новые материалы, сделать их доступными для реставраторов, чтобы у нас появилось решение, подходящее для данного момента. Это поможет нам лучше сохранить объекты культурного наследия".

Ученые разработали новый скрепляющий раствор, добавив нано- и микрочастицы, улучшающие устойчивость к атмосферному воздействию, и новый вид цемента, похожий на прежний, но менее пористый, чтобы в него не мог так легко проникать воздух .

Джузеппина Падалетти, исследователь в области наноматериалов, координатор проекта Heracles: "Эти практические результаты можно уже напрямую применять на данном участке археологических раскопок —одном из самых значимых в Европе, на месте первой европейской цивилизации в Средиземноморском бассейне".

Венеция — ещё одна культурная сокровищница Европы, которой угрожают изменения климата. Но новые технологи могут помочь и в борьбе с проблемами более мелкого масштаба. Давайте заглянем в коллекцию Пегги Гуггенхайм.

В этом знаменитом музее современного искусства на Большом канале выставлены работы итальянских футуристов и американских модернистов — картины и скульптуры.

Кароле Ваил, директор коллекции Пегги Гуггенхайм: "В произведениях искусства XX-го века используется очень много новых материалов , что усложняет работу по их консервации. Поэтому так важно сохранить эти произведения для общественности и для будущих поколений.”

Сегодня бесценные картины хранятся за стеклом, но во времена Пегги Гуггенхайм они зачастую выставлялись незащищенными и потеряли свою изначальную яркость из-за пыли и грязи, которые не так просто удалить.

Лучиано Пенсабене Буеми, главный реставратор, коллекция Пегги Гуггенхайм: "Эту картину Джексона Поллока очень трудно сохранить, потому что Поллок рисовал густыми красками, вот здесь это заметно. Со времени на слоях краски осела и затвердела пыль".

Для решения проблемы реставраторы обратились за помощью к ученым, принимающим участие в европейском проекте Nanorestart. Одну из картин Поллока в этой коллекции уже очистили специально разработанным для этого гидрогелем.

Мария Лаура Петруццеллис , реставратор, проект Nanorestart, коллекция Пегги Гуггенхайм:

"Этот гель очень гибкий , что позволяет адаптировать его к поверхности , как вы видите, он принимает форму моих пальцев. Он очень эластичный , поэтому его можно распределять как угодно и он не порвется во время снятия. От него остается следов на поверности, что также служит большим преимуществом для реставрации произведений искусства."

В отличие от традиционных методов, таких как ватные палочки, от гидрогеля во время очистки на поверхности не остаются волокна. Он безопасен для кожи и самое главное — удаляется он быстро и легко.

Гель разработан в лаборатории университета Флоренции с использованием материалов, которые обычно применяются в медицине, например в производстве контактных линз. Точно настроенный производственный процесс позволяет создавать микро- и наноскопические структуры геля.

Пьеро Баглиони, глава департамента физической химии, университет Флоренции, координатор проекта Nanorestart: "Эти две структуры имеют важное значение, потому что жидкость должна протекать по этим каналам и перемещаться между клетками в геле. Меняя эти две структуры, мы можем определять итоговые характеристики геля".

С помощью этого метода можно очищать произведения искусства не только от загрязнений. Гидрогель, вымоченный в растворителе, позволяет с большой осторожностью удалить кусочек клейкой ленты, не повреждая поверхность.

Антонио Мирабиле, реставратор рисунков на бумаге: "Мы можем наложить гель, через который постепенно будет выходить раствjритель, что позволит реставратору контролировать процесс, в данном случае это — клейкая лента, которую нужно убрать".

Возможности применения этого наноструктурированного геля выходят далеко за рамки реставрации произведений искусства: его можно, в частности, использовать для того, чтобы снимать покрытия с различных поверхностей, что зачастую необходимо в инженерных решениях.

Пьеро Баглиони, глава департамента физической химии, университет Флоренции, координатор проекта Nanorestart: "Уже поступают запросы от посредников, которые хотели бы получить эксклюзивное право на продажу этого продукта в Европе, Китае, Индии. Мы видим, что потенциальный рынок для этого достаточно большой".