Россия созывает новое заседание по Идлибу

Созвать еще одно заседание по сирийской провинции Идлиб, чтобы доложить Совету безопасности ООН об итогах пятничного трехстороннего саммита в Тегеране - с такой инициативой выступила в понедельник российская делегация. Заседание должно состояться в 15.00 по местному, 17.00 - по московскому времени во вторник.