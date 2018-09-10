Срочная новость

Срочная новость

мир

Россия созывает новое заседание по Идлибу

Сейчас воспроизводится:

Россия созывает новое заседание по Идлибу

Россия созывает новое заседание по Идлибу
Размер текста Aa Aa

Созвать еще одно заседание по сирийской провинции Идлиб, чтобы доложить Совету безопасности ООН об итогах пятничного трехстороннего саммита в Тегеране - с такой инициативой выступила в понедельник российская делегация. Заседание должно состояться в 15.00 по местному, 17.00 - по московскому времени во вторник.

Прошедшее в конце прошлой недели - по иницитиве США и Евросоюза - заседание по Идлибу не принесло подвижек: стороны остались на своих позициях. В связи с этим в ООН опасаются "крупнейшей гуманитарной катастрофы ХХI века".

"Мы хотим послать сигнал международному сообществу: необходимо во что бы то ни стало найти способ разрешить ситуацию в Идлибе, чтобы в ближайшие месяцы здесь не произошла крупнейшая гуманитарная катастрофа и массовая гибель людей", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В минувшую пятницу Владимир Путин - по итогам саммита с участием Ирана и Турции - заявил о праве президента Башара Асада вернуть контроль над "всей территорией Сирии", отвергнув призыв официальной Анкары ввести в Идлибе режим прекращения огня.

Со своей второны американская администрация, а также британское и французское правительства, готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем прежде. С таким предупреждением выступил в понедельник в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.