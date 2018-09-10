Созвать еще одно заседание по сирийской провинции Идлиб, чтобы доложить Совету безопасности ООН об итогах пятничного трехстороннего саммита в Тегеране - с такой инициативой выступила в понедельник российская делегация. Заседание должно состояться в 15.00 по местному, 17.00 - по московскому времени во вторник.
Россия созывает новое заседание по Идлибу
Россия созывает новое заседание по Идлибу
Прошедшее в конце прошлой недели - по иницитиве США и Евросоюза - заседание по Идлибу не принесло подвижек: стороны остались на своих позициях. В связи с этим в ООН опасаются "крупнейшей гуманитарной катастрофы ХХI века".
"Мы хотим послать сигнал международному сообществу: необходимо во что бы то ни стало найти способ разрешить ситуацию в Идлибе, чтобы в ближайшие месяцы здесь не произошла крупнейшая гуманитарная катастрофа и массовая гибель людей", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
В минувшую пятницу Владимир Путин - по итогам саммита с участием Ирана и Турции - заявил о праве президента Башара Асада вернуть контроль над "всей территорией Сирии", отвергнув призыв официальной Анкары ввести в Идлибе режим прекращения огня.
Со своей второны американская администрация, а также британское и французское правительства, готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем прежде. С таким предупреждением выступил в понедельник в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.