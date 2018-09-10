Единый день голосования для "Единой России". 9 сентября в российских регионах прошли выборы различного уровня - от губернаторов до депутатов законодательных собраний.

В целом голосование прошло без сюрпризов. В Москве победил Сергей Собянин, а в Подмосковье выборы выиграл действующий губернатор Андрей Воробьев.

Пожалуй, главной неожиданностью стало известие о том, что в четырех регионах пройдет второй тур голосования. Во Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области кандидаты от "Единой России" не смогли преодолеть 50-процентную планку.

Также довыборы прошли в Госдуму. Речь шла о семи мандатах, из которых пять досталось единороссам, а еще два поделили КПРФ и ЛДПР. В целом, по утверждению главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование прошло в "спокойной обстановке, без серьезных нарушений".

Однако в этот же день в крупных городах страны прошли акции протеста против пенсионной реформы. В нескольких местах митинги были согласованы, в других - люди вышли на улицы, несмотря на запрет властей. В "Единый день протеста", как его назвала оппозиция, были задержаны десятки человек.