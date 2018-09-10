Новак Джокович получает чемпионский Кубок US Open из рук Джона Макинроя.
Джокович выиграл 14-й "Шлем"
Джокович выиграл 14-й "Шлем"
Сербский теннисист в третий раз выиграл этот турнир "Большого шлема", уверенно победив в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро.
В противостоянии с мощным, атакующим соперником Джокович был безупречен на задней линии и постоянно ставил своего оппонента в затруднительное положение.
Он почти не ошибался сам, и регулярно заставлял ошибаться Дель Потро.
Во втором сете у аргентинца были шансы зацепиться.
Он сделал обратный брейк и мог повести со счетом 5:3, но вновь отдал инициативу сопернику.
Джокович в общей сложности четыре раза взял подачу Дель Потро, победив со счетом 6:3, 7:6, 6:3.
Для серба это - 14-я победа на турнирах "Большого шлема", он сравнялся по этому показателю с кумиром своего детства Питом Сампрасом.
Больше только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.