Швеция: победа как поражение

У красно-зеленого блока, в который входит социал-демократическая партия, 144 места в парламенте, у правоцентристов - всего на одно меньше, националисты же получили 62 мандата. Это означает, что ни у одного из блоков нет большинства в законодательном собрании.

Оливер Йоханссон, социал-демократ:

"Это не тот результат, который мы ожидали, но я думаю, что он достаточно неплохой. С одной стороны мы видим, что наш блок самый многочисленный, но правые и националисты возвращаются в парламент".

Алекс Элофссон, социал-демократ:

"Конечно, я немного расстроена, но у нас были прекрасные выборы. Мы действительно надеемся и верим, что наша партия - самая важная часть парламента, на мой взгляд".

Лидер националистической партии "Шведские демократы" уже заявил, что готов пойти на компромисс на переговорах по вопросу формирования правительства.

Джона Каллгрен, Euronews:

"Сейчас уже понятно, что в этих выборах нет явного победителя или явного проигравшего. Мрачные лица членов социал-демократической партии сменились радостью победы. Для партии это худшие выборы за последние годы, но все же результат гораздо лучше, чем ожидалось. С другой стороны, популистская правая антимигрантская партия "Шведские демократы" получила исторически лучший результат на выборах, хотя изначально эта политическая сила рассчитывала набрать больше голосов избирателей. Теперь депутаты должны перейти за стол переговоров. Социал-демократам предстоит выяснять, какого рода коалиция будет управлять страной. Возможно, это займет дни, недели или даже месяцы".