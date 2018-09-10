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Франция

Нападение в Париже: есть пострадавшие

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Нападение в Париже: есть пострадавшие

Нападение в Париже: есть пострадавшие
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В Париже семь человек получили ножевые ранения поздно вечером в воскресенье. Нападавший был вооружен еще и железным стержнем. Сообщается, что среди пострадавших есть два британца.

Состояние пяти раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавший был задержан. Есть информация, что он гражданин Афганистана. По предварительным данным, следствие рассматривает версию предумышленного убийства. Сведений о том, что это был теракт, у правоохранителей пока не имеется.