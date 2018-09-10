В Париже семь человек получили ножевые ранения поздно вечером в воскресенье. Нападавший был вооружен еще и железным стержнем. Сообщается, что среди пострадавших есть два британца.
Нападение в Париже: есть пострадавшие
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Нападение в Париже: есть пострадавшие
Состояние пяти раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавший был задержан. Есть информация, что он гражданин Афганистана. По предварительным данным, следствие рассматривает версию предумышленного убийства. Сведений о том, что это был теракт, у правоохранителей пока не имеется.