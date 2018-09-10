В Париже семь человек получили ножевые ранения поздно вечером в воскресенье. Нападение произошло на улице в площади Сталинградской битвы, где расположен комплекс кинотеатров MK2.
Нападение в Париже: есть пострадавшие
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Нападение в Париже: есть пострадавшие
Нападавший был вооружен ножом и железным стержнем. Люди, игравшие на набережной в традиционный французский петанк, стали оборонятся от агрессора, бросая в него железные шары для игры. Сообщается, что среди пострадавших есть два британца, это подтвердил британский МИД.
Состояние пяти раненых оценивается как крайне тяжелое, все они находятся в больнице.
Нападавший был задержан. Есть информация, что он гражданин Афганистана.
По предварительным данным, следствие рассматривает версию предумышленного убийства. Сведений о том, что это был теракт, у правоохранителей пока не имеется.