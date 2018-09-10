Искусствовед выиграла состязание "Мисс Америка"

Мероприятию скоро исполнится сто лет, но это не означает, что его регламент не задевают ветры перемен: в этом году организаторы отменили дефиле в купальниках, предпочитая оценивать участниц, руководствуясь их поступками и достижениями, а не только внешним видом. Тиара мисс Америки тяжела и в переносном смысле слова: в течение года обладательница титула проезжает больше 30 тысяч километров, участвуя в благотворительных акциях и доказывая примером, что красота и доброе сердце сегодня - синонимы.