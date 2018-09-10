Вашингтон полагает, что президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор в операции по освобождению Идлиба от боевиков.
США могут ударить по силам РФ в Сирии
США могут ударить по силам РФ в Сирии
Такое утверждение было опубликовано в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.
В публикации утверждается, что Вашингтон узнал об этом из новых разведывательных данных.
В связи с чем США не исключают нанесения ударов по силам проправительственных войск в Сирии, а также по позициям союзников Башара Асада - Ирана и России.
В материале отмечается, что в случае, если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние.
Ранее Минобороны России сообщало, что террористы в Идлибе готовят провокационную химическую атаку против мирных жителей, что может послужить очередным поводом для нанесения США и их союзниками ракетно-авиационных ударов по государственным и экономическим объектам Сирии.