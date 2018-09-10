Нападение с ножом в Париже

Мужчина, совершивший в воскресенье нападение с ножом и металлической арматурой на прохожих в Париже, является выходцем из Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Инцидент произошел в 19 округе французской столицы, рядом с кинотеатром "Эм-ка 2". Ранения получили семь человек. Среди них два туриста из Великобритании. Нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов.