Мужчина, совершивший в воскресенье нападение с ножом и металлической арматурой на прохожих в Париже, является выходцем из Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Инцидент произошел в 19 округе французской столицы, рядом с кинотеатром "Эм-ка 2". Ранения получили семь человек. Среди них два туриста из Великобритании. Нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Нападение с ножом в Париже
Нападение с ножом в Париже
"Мы видели лежащих на асфальте людей, кровь... и мужчину, который бегал с ножом... Длинным - около сорока сантиметров. Там еще и женщина раненая была", - рассказывает свидетель произошедшего, не пожелавший назвать своего имени.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон выразил поддержку пострадавшим и их родственникам. О чем написал в своем твиттере.
Глава ведомства также поблагодарил сограждан, сумевших быстро отреагировать на ситуацию и проявить смелость еще до того как подозреваемый был арестован.
Ранее сообщалось, что находившиеся на месте происшествия люди пытались задержать нападавшего. Один из свидетелей бросил в лицо преступнику металлический шар для игры в петанк. Но тогда нарушителю порядка удалось скрыться.