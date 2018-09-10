Ким Чен Ын предлагает встретиться

США и КНДР начали работать над организацией возможной новой личной встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Дональд Трамп получил от Ким Чен Ына чрезвычайно теплое и позитивное письмо. "Обнародовать его содержание целиком мы не будем, если только лидер Северной Кореи не даст согласие. Основная цель послания — запросить еще одну встречу с президентом, и мы для этого открыты. Мы уже начали согласовывать проведение встречи", — сказала она.