США и КНДР готовят новую встречу Трампа и Ким Чен Ына - Белый Дом

США и КНДР начали работать над организацией возможной новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она подтвердила, что новое послание руководителя КНДР передано главе администрации США. "Это было чрезвычайно теплое, чрезвычайно позитивное письмо, обнародовать его содержание целиком мы не будем, если только лидер Северной Кореи не даст [на то] согласие. Основная цель послания - запросить... еще одну встречу с президентом, и мы для этого открыты. И мы уже находимся в процессе координирования этого", - заявила официальный представитель Белого дома.