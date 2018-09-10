Конфуз Моуриньо: наставник "красных дьяволов" растянулся на Уэмбли
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо стал главным героем соцсетей, но на этот раз не благодаря победам команды, а в результате досадного инцидента на Уэмбли.
8 сентября наставник "красных дьяволов" прибыл на лондонский стадион, чтобы посмотреть матч Лиги УЕФА между сборными Англии и Испании. Стремясь избежать встречи с фанатами, Моуринью попытался резво перепрыгнуть ограждение.
Но в результате он зацепился ногой и растянулся прямо на входе перед телекамерами и снимавшими на телефоны людей. Работник стадиона помог тренеру подняться на ноги, однако конфуза избежать не удалось.