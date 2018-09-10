Нигер: у истоков миграционного потока

Город Агадес, Нигер. Каждую неделю десятки таких пикапов, доверху набитые людьми, отправляются в пустыню Сахара. Пять дней езды и тысяча километров пути. Изнуренные в дороге пассажиры - выходцы из Ливии и западноафриканских стран, бежавшие в соседний Нигер в надежде на помощь и спасение. Последние несколько лет через этот город, расположенный в центре страны, проходит основной поток мигрантов к Средиземноморью и обратно.
"Это картина свидетельствует о том, что большинство из этих людей уже пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Но им это не удалось. Выносить то, что происходит в Ливии они тоже не в силах. И все же многие из них утверждают, что хотели бы вернуться на родину", - передаёт корреспондент Euronews Валери Гориа.
В 2016-ом власти республики ввели и закон о борьбе с с нелегальными перевозками, который привел в упадок местную экономику. Средства, поступающие от ЕС, не компенсируют убытки, утверждает Мохамед Чиба, для которого транспортировка мигрантов на границу - единственный источник заработка. Его доходы за два года упали в 10 раз.
"Я - перевозчик и продолжаю этим заниматься. Я услышал, что в городе есть работа, и надо бросать эту. Как оказалось, её там не было и нет. И я не знаю никакой другой работы, кроме этой", - говорит сам Мохамед Чиба.
По официальным данным, число переходов из Агадеса в Ливию снизилось с 7 тысяч человек в неделю в 2015-м до тысячи в этом году. Но путь со временем становится всё опаснее, а новички в этом бизнесе - всё безжалостнее к судьбам людей, которые им доверились.
Мы направляемся в так называемое "гетто". Это место, где живут мигранты, готовые к полному риска путешествию, и ждут, когда найдутся водители, желающие отвезти их в пункт назначений
"Главы западноафриканских государств проводят встречи с лидерами ЕС, которые дают деньги на то, чтобы остановить мигрантов. Мы считаем это преступлением. Они действуют в своих собственных интересах, а не в интересах нашего континента", - считает один двух наших собеседников, которые уже пытались пересечь границу.
Тогда водители испугались полицейских и военных патрулей и бросили пассажиров в пустыне. Несколько попутчиков этих молодых людей умерли от жажды. Но несмотря на этот печальный опыт, выжившие готовы еще раз попытать счастье.
Один из них уверен: "Лучший способ остановить иммиграцию - это просто перестать раздавать деньги главам государств, приехать сюда, создать новые рабочие места, чтобы молодежь не уезжала отсюда. Вот и всё”.