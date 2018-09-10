Нигер: у истоков миграционного потока

Город Агадес, Нигер. Каждую неделю десятки таких пикапов, доверху набитые людьми, отправляются в пустыню Сахара. Пять дней езды и тысяча километров пути. Изнуренные в дороге пассажиры - выходцы из Ливии и западноафриканских стран, бежавшие в соседний Нигер в надежде на помощь и спасение. Последние несколько лет через этот город, расположенный в центре страны, проходит основной поток мигрантов к Средиземноморью и обратно.

"Это картина свидетельствует о том, что большинство из этих людей уже пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Но им это не удалось. Выносить то, что происходит в Ливии они тоже не в силах. И все же многие из них утверждают, что хотели бы вернуться на родину", - передаёт корреспондент Euronews Валери Гориа.

В 2016-ом власти республики ввели и закон о борьбе с с нелегальными перевозками, который привел в упадок местную экономику. Средства, поступающие от ЕС, не компенсируют убытки, утверждает Мохамед Чиба, для которого транспортировка мигрантов на границу - единственный источник заработка. Его доходы за два года упали в 10 раз.