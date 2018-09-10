Лион: инцидент в аэропорту

В лионском аэропорту имени Сент-Экзюпери произошел инцидент, из-за которого был приостановлен режим работы воздушной гавани. 31- летний мужчина выехал на автомобиле на летное поле. На видео, попавшем в социальные сети видно, как машина на высокой скорости едет по взлетно-посадочной полосе, за ней следуют полицейские автомобили. Нарушитель взят под стражу. По данным следствия, задержанный страдает психическим расстройством.