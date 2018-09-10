В лионском аэропорту имени Сент-Экзюпери произошел инцидент, из-за которого был приостановлен режим работы воздушной гавани. 31- летний мужчина выехал на автомобиле на летное поле. На видео, попавшем в социальные сети видно, как машина на высокой скорости едет по взлетно-посадочной полосе, за ней следуют полицейские автомобили. Нарушитель взят под стражу. По данным следствия, задержанный страдает психическим расстройством.
Лион: инцидент в аэропорту
Лион: инцидент в аэропорту
Прокурор Лиона Марк Симамонти: На вопрос журналистов, кричал ли мужчина "Аллах Акбар", прокурор Лиона ответил: "Пока в деле не достает исчерпывающих, заслуживающих полного доверия элементов. Злоумышленник говорил, мол, я посланник Аллаха. Но на данный момент все эти элементы требуют проверки".
Свидетель произошедшего Эмилио рассказал о погоне на взлетном поле:
"У преступника была большая машина... Очень мощный автомобиль... Так что, он делал все, что хотел. Он проехал везде, где только намеревался ... Все это было как в кино".
Наблюдали за инцидентом и пассажиры лайнеров, которым так и не удалось вовремя отправиться в путь.
"Самолет уже готовился к взлету. Но внезапно он остановился. А мы видим, как машина мчится... За ней полиция, жандармы. В самолете мы просидели сорок пять минут", - утверждает один из пассажиров.
Погоня за злоумышленником длилась считанные минуты. Но этого оказалось достаточно, чтобы работа аэропорта была остановлена на несколько часов. Были отменены порядка ста рейсов.