Два человека погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате нападения вооруженных людей на Национальную нефтяную корпорацию в ливийской столице Триполи. Погибшие - охранники здания, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. В местные больницы также поступили пострадавшие, которые отравились угарным газом.
Триполи: нефтяной сектор под угрозой
Триполи: нефтяной сектор под угрозой
В результате спецоперации двое нападавших были убиты. На этот час Силы специального назначения при МВД Правительства национального согласия Фаиза Сараджа полностью контролируют здание.
Пока ответственность за случившееся на себя никто не взял, но в Миссии ООН по поддержке Ливии убеждены, что за нападением стоят джихадисты.
Несмотря на не прекращающиеся после смерти Муамара Каддафи в 2011 году конфликты, Национальной нефтяной корпорации удалось в этом году значительно увеличить добычу (о чем свидетельствуют заявленные на 2018 год 23 миллиарда долларов дохода, тогда как в 2017-м речь шла о 13 миллиардах). Нефтяной сектор - более, чем стратегический для Ливии, он приносит 95 % доходов, отмечают обозреватели.