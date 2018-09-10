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Бизнес

Джек Ма оставит свою империю через год

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Джек Ма оставит свою империю через год

Джек Ма оставит свою империю через год
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"Ни одна процветающая компания не может полностью зависеть от своего основателя, никто не способен бесконечно исполнять обязанности президента и генерального директора" - так Джек Ма, глава китайского гиганта интернет-торговли Alibaba объясняет в адресованном акционерам и сотрудникам письме решение уйти в отставку.

После двухдневных колебаний 54-летний мультимиллиардер бросил жребий: он оставит созданную им в 1999-м империю ровно через год, 10 сентября 2019-го, когда ему исполнится 55, а его детищу - 20 лет.

В интервью New York Times, опубликованном в минувшую пятницу, Ма пообещал, оставив дела, заняться благотворительностью и образовательными проектами. На сегодняшний день Джек Ма занимает 19-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты, согласно данным агентства Bloomberg. Его личное состояние на сегодня оценивается в 40 миллиардов долларов, а рыночная стоимость акций Alibaba на Уолл-стрит - в 420 миллиардов долларов.