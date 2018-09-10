Вспышка пневмонии на севере Италии

На севере Италии зафиксирована вспышка пневмонии. По данным местных властей, только за одну неделю это заболевание поразило около 150 человек. Все случаи были зарегистрированы близ городка Брешиа. Эксперты подозревают, что причиной распространения вируса пневмонии стала вода с местного водохранилища.

"Это очень нетипичная ситуация, - отмечает вирусолог из Миланского университета Фабрицио Преглиаско. - Пока можно сказать только то, что это вирусная пневмония. Но необходимо выяснить, связаны ли все случаи между собой или же какие-то из них вызваны другими причинами, что вполне возмножно в это время года".

По словам экспертов, на месте были взяты все необходимые пробы. Результаты ожидаются в течение несколько дней.

Тем временем в Брешии уже были зафиксированы два смертельных случая от загадочной пневмонии. На этом фоне медики призывают местных жителей использовать дезинфицирующие фильтры и не пить воду из-под крана.