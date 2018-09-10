Неясный исход выборов в Швеции усилил политическую неопределенность в Евросоюзе. В некоторых его странах также на подъёме находятся антимигрантские и популистские партии. В Страсбурге либеральный депутат Европарламента выразила облегчением в связи с тем, что шведские ультраправые получили поддержку только 18 проц избирателей, а не 28, как они рассчитывали:
ЕС просит у Швеции верности
ЕС просит у Швеции верности
«Это не столь сокрушительная победа на выборах, как предсказывалось, и как интерпретируется в определенных СМИ, - сказала София ин т'Вельд. - Я очень надеюсь, что шведы смогут создать прочное правительство».
В Брюсселе представитель Еврокомиссии не стал оценивать новую расстановку сил в Швеции, а лишь высказался за соблюдение в ней законности и сохранение единства ЕС.
«Мы уверены, что правительство будет сформировано в соответствии с конституционным процессом, и Швеция подтвердит твердую приверженность Европейскому союзу», - сказал Маргаритис Схинас.
Швеция приняла в последние годы больше беженцев в пересчете на душу своего населения, чем любая другая европейская страна. Главы государств и правительств обсудят последствия миграционного кризиса для ЕС на встрече через неделю в австрийском Зальцбурге.