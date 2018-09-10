ЕС просит у Швеции верности

Неясный исход выборов в Швеции усилил политическую неопределенность в Евросоюзе. В некоторых его странах также на подъёме находятся антимигрантские и популистские партии. В Страсбурге либеральный депутат Европарламента выразила облегчением в связи с тем, что шведские ультраправые получили поддержку только 18 проц избирателей, а не 28, как они рассчитывали: