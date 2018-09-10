Во вторник в Европарламенте состоится обсуждение вопроса о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС, а в среду депутаты проголосуют за резолюцию, которая может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Перед началом дебатов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступит с 7-минутным заявлением.
Европарламент обсудит Венгрию
Европарламент обсудит Венгрию
Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека. Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.
В докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о коррупции в Венгрии, проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество. По словам Саргентини, у граждан Венгрии больше нет уверенности в том, что их правительство будет честным и справедливым. Власти Венгрии, в свою очередь, утверждают, что доклад основан на лжи и фактических ошибках.