На учёбу в тбилисскую Еврошколу

17-летняя грузинка соединила свой родной город Карели с Брюсселем. Евросоюз предложил ей грант на образование. С началом нового учебного года Мириам Кебадзе прощается с семьёй и отправляется вначале в Тбилиси. Там открылась первая в стране Европейская школа, где преподавание тоже ведётся на средства ЕС. С ей помощью Мириам хочет приблизится к осуществлению своей мечты — стать дипломатом:

«Я немного нервничаю, - говорит она. - Быть студенткой, наверное, трудно, но я надеюсь, что этот учебный год будет для меня отличным».

Родители уверены, что получив такое образование, Мириам будет способствовать развитию своей страны и её международных связей. Пока же, сетуют они, в этой глубинке слишком ощущается советское наследие.

Карели пострадал от российско-грузинской войны 2008 года. Местные жители знают, что неурегулированные территориальные споры не позволяют Грузии пока вступить в ЕС и НАТО. Всего в 20 километрах от города - граница с Южной Осетией.

А стипендии в тбилисской школе получили 30 первых студентов — из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Этот позволит им сосредоточиться на европейских исследованиях.

«У них в Европе нет границ, - говорит молдованин Константин Архип. - Они разделяют одни и те же ценности: свободы, равенства, верховенства закона. Мне это нравится, это то, что значит для меня Европа».

Но есть среди студентов и свои евроскептики:

«Я лично считаю Евросоюз политическим динозавром, он очень сильный, но не достаточно современный в 21-м веке, - говорит Ульви Гиталиев из Азербайджана. - Вот почему из ЕС выходят такие страны, как Великобритания, он расколот по вопросам экономики, мигрантов и другим. Поэтому я считаю, что у ЕС очень опасная роль на будущее».

Из Тбилиси передаёт корреспондент Евроньюс:

“Дать молодежи перспективы - это одна из целей сотрудничества между Европейским союзом и странами “Восточного партнерства”, - говорит Елена Кавалоне. - В регионах с замороженными конфликтами и политической нестабильностью возможность получения международного образования сближает новые поколения, способствует миру и безопасности на этих территориях”.

Этот применение «мягкой силы» для увеличения своего влияния в регионе обошлось Евросоюзу в 7 млн евро. На открытии этой школы 4 сентября вместе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе побывал Еврокомиссар по вопросам расширения:

«Мы должны иметь дело с нашими соседями, улучшить не только наши отношения с ними, но и условия жизни в них, - сказал Йоханнес Хан. - Для нас, как европейцев, это может привести либо к экспорту стабильности, либо у импорту нестабильности. Так что некоторые задачи нужно выполнять параллельно ».

Эта инициатива вызвала интерес в некоторых других соседних с ЕС странах, которые также надеются на появление у себя Европейских школ.