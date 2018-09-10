На кинофестивале в Довиле чествовали Фримена

Во французском городе Довиль в Нормандии завершился фестиваль американского кино. Главной приглашенной звездой этого 44-ого кинособытия стал 81-летний актер Морган Фримен. Чтобы отдать честь его заслугам в кинематографе, организаторы устроили особую церемонию в его честь.

Обладатель премии "Оскар" и один из самых знаменитых комедийных актеров американского кинематографа сказал несколько слов для Евроньюс.

Он высказал мнение, что в кино нужно быть готовым рисковать и не бояться отказываться от роли.

Морган Фримен, актёр:

"Это всегда своего рода испытание, потому что режиссёры имеют тенденцию снимать актеров в их привычном амплуа, потому что ты в этом хорош. Тогда делай это. Сложно сказать "нет", я хочу чего-то другого".

Картина "Дорога грома" Джима Каммингса рассказывает об отчаявшемся полицейском, который воспитывает дочь и пытается справиться с рядом проблем в своей жизни. Джим делает все возможное, чтобы оставаться веселым и надеется на лучшее. За свою картину американский сценарист и режиссер Джим Каммингас получил Гран-при довильского кинофестиваля:

"Я думаю, что будущие кинематографа за такими как я. Я считаю, что технологии сейчас позволяют снять фильм просто с друзьями прямо во дворе, главное сосредоточитесь на правильных вещах: на игре актеров, на сценарии, на операторской работе, тогда это всем под силу".

Председатель жюри кинофестиваля, французская актриса Сандрин Киберлен, как и многие из её коллег, выделила этот фильм:

"Присутствовать при рождении артиста с подобной свободой, с особым способом выражения, который активно защищает свою точку зрения и делает это с юмором, это необычно. Фильм держит в напряжении зрителя с начала и до конца. Режиссёр погружает нас в гущу событий. Это не хуже, чем Нанни Моретти, Вуди Аллена, многие даже вспоминали Чарли Чаплина".

Фильм Джеремиа Загара "Мы - животные" рассказывает о взрослении молодого парня, который пытается разобраться со своей сексуальностью и с собой как мужчиной. Семья и культура требуют от него быть крутым и диким. Картина получила специальную награду "Открытие" Фонда Луи Редерера.

Джастин Торрес, автор книги, на основе которой снят фильм, был также привлечен к созданию кинокартины. Писатель принимал участие в написании сценария, в выборе актеров и наблюдал за съемками и даже присутствовал при монтаже фильма:

"Это очень лирический, поэтический фильм, он очень похож на книгу. Фильм очень прерывистый и это необычно".

На закрытии фестиваля была представлена картина "Финальная операция", посвященная захвату израильским "Мосадом" нациста Адольфа Эйхмана, одного из организаторов Холокоста

Главную роль в картине сыграл знаменитый британский актер Бен Кингсли, лауреат премии "Оскар", который познакомился с выжившими жертвами Холокоста:

"Информацию об этих ужасных годах массого истребления людей с 1933 по 1945 я получил не в искаженном идеалогией виде, а из первых уст, от людей, которые сами пострадали, которых я любил и уважал".