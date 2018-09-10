Спид-гольф: и меткость, и скорость

Профессионалы и любители со всего мира сразились на полях гольф-клуба "Питдаун" в Сассексе за звание победителя Открытого чемпионата Великобритании по спид-гольфу. Задача спортсменов: преодолеть поле как можно быстрее, совершая как можно меньше ударов для прохождения 18 лунок. Бегать приходится много. Сложность в том, что гольфист должен переносить с собой и спортивные снаряды. Каждый участник использует до семи клюшек. А это - дополнительный груз.

У мужчин Крис Бенианс, выигравший в прошлом году, сумел отстоять титул чемпиона. Представитель страны-хозяйки турнира прошёл поле за 80 ударов и 43 минуты. С результатом 76 ударов за 50 минут и 41 секунду лучшей среди женщин стала Лиз Маккиннон из Новой Зеландии.