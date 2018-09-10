Нажал на тормоз - выгнали с гонок

Вырвать победу любой ценой. По всей видимости, именно такой максимой руководствовался итальянский мотогонщинк Романо Фенати, выходя на старт Гран-При Сан-Марино в классе Moto2.

В ходе гонки Фенати грубо нарушил правила. На скорости 217 км/час он нажал на ручку тормоза на мотицикле своего соперника Стефано Манци. Эта выходка едва не обернулась драмой, поскольку Манци тут же потерял управление мотоциклом.

По счастью, трагедии удалось избежать, но инцидент был зафиксирован камерами. В результате Фенати показали "черный флаг" - он был дисквалифицирован на два ближайших этапа гран-при.

При этом многие коллеги гонщика сочли наказание слишком мягким, поскольку мотоспорт и без того споряжен с огромным риском для жизни гонщиков.

22-летний Романо Фенати проводил свой первый сезон в Moto2 и за 13 этапов набрал 14 очков. Он является одним из воспитанников академии легендарного итальянского мотогонщика Валентино Росси, из которой его выгнали за недисциплинированность.

Примечательно, что и Стефано Манци, который известен своей аггресивной манерой езды, также был наказан за другие совершенные им в ходе гонки нарушениями, в том числе и против Фенати. Он потеряет шесть позиций на старте следующего Гран-При в Арагоне.