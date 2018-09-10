Нападение в Париже не теракт

Ничто в действиях мужчины, напавшего в понедельник вечером с ножом и стальным прутом на прохожих у около Уркского канала на востоке Парижа, не свидетельствует в пользу теракта, - таково мнение полиции на этой стадии расследования.

И хотя от дейтвий выходца из Афганистана пострадали 7 человек (четверо из которых находятся в тяжелом состоянии), большинство очевидцев нападения рассказывают, что он, скорее, производил впечатление наркомана.

Буджема Хамани был одним из тех прохожих, которые помогли нейтрализовать нападавщего до появления полиции: "Я увидел молодого парня, который бежал к нам крича: "Осторожно, у него нож!" Тут мы его увидели, я и мои двое друзей взяли шары для петанка и стали в него бросать. В общей сложности, мы запустили 30 шаров!"

В настоящее время 30-летний нападавший находится под стражей в больнице. Его имя пока не разглашается. Возбуждено уголовное дело по квалификации "покушение на убийство".