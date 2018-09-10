Перьевой мастер и его исчезающее искусство

Долорес Катаниш, Euronews:

"Это искусство уходит корнями в прошлые столетия. Мы приехали в столицу моды, чтобы нанести визит последнему мастеру по изделию изделий из перьев".

Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:

"У вас есть руки, голова, которая им помогает, сердце, чтобы это превратилось во что-то прекрасное. Эмоции - это для людей. Я не думаю, что уважающий себя художник мог бы отказаться от эмоций".

Ерик Шарль-Донатьен один из самых востребованных дизайнеров в современном мире моды. Его скромная студия находится в 11-ом округе Парижа.

Дизайнер сотрудничал с самыми известными модными домами, в частности, с легендарным Лемарье, специализирующимся на изготовлении декоративных изделий из перьев. После того, как Шарль-Донасьен открыл собственную компанию, он продолжил работать в этом направлении, создавая элементы декора, украшения для изысканных платьев.

Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:

"Моя концепция состоит в том, чтобы совмещать изделия из перьев с чем-то ещё. Мои родители индо-карибского происхождения, я думаю, что такой микст - ключевой момент в моей работе".

Это один из шедевров Шарля Донасьена, чтобы показать разнообразие своего ремесла, дизайнер использует самые различные материалы.

Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:

"Вот один из примеров наших экспонатов для выставки, название которой можно перевести как Человек творящий. Это ковчег и его идея напоминает нам о том, что перья подобно чешуйкам доспехов и защищают, и украшают".

Дизайнер использует редкие по красоте перья, которые ему поставляют в основном из зоопарков. Мастер подчёркивает, что работает исключительно с выпавшими перьями, придерживаясь таким образом Вашингтонской конвенции по защите птиц.

Шарль-Донасьен проводит мастер-классы для начинающих дизайнеров, чтобы передать свой опыт следующему поколению.

Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:

"Порой им трудно объяснить, что такая работа требует полного погружения, что нужно полностью забыть себя. То, что я преподаю - важно для сохранения этого ремесла".

Мастер считает, что впереди у него и его ремесла множество задач и целей.

Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:

"Я думаю, что мы должны изменить отношение к ручной работе. Мы понимаем, что можем пробудить интерес к этому виду искусства, демонстрируя результаты нашего труда, но, в то же время, мы должны понимать, что все это должно оцениваться экономически, иначи ремесло погибнет".

Дизайнер приглашает всех принять участие в выставке Homo Faber в Венеции, где можно увидеть его редкие и изысканные работы.