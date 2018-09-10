Эрик Шарль-Донасьен последний мастер в Париже по изготовлению декоративных изделий из перьев.
Перьевой мастер и его исчезающее искусство
Перьевой мастер и его исчезающее искусство
Долорес Катаниш, Euronews:
"Это искусство уходит корнями в прошлые столетия. Мы приехали в столицу моды, чтобы нанести визит последнему мастеру по изделию изделий из перьев".
Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:
"У вас есть руки, голова, которая им помогает, сердце, чтобы это превратилось во что-то прекрасное. Эмоции - это для людей. Я не думаю, что уважающий себя художник мог бы отказаться от эмоций".
Ерик Шарль-Донатьен один из самых востребованных дизайнеров в современном мире моды. Его скромная студия находится в 11-ом округе Парижа.
Дизайнер сотрудничал с самыми известными модными домами, в частности, с легендарным Лемарье, специализирующимся на изготовлении декоративных изделий из перьев. После того, как Шарль-Донасьен открыл собственную компанию, он продолжил работать в этом направлении, создавая элементы декора, украшения для изысканных платьев.
Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:
"Моя концепция состоит в том, чтобы совмещать изделия из перьев с чем-то ещё. Мои родители индо-карибского происхождения, я думаю, что такой микст - ключевой момент в моей работе".
Это один из шедевров Шарля Донасьена, чтобы показать разнообразие своего ремесла, дизайнер использует самые различные материалы.
Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:
"Вот один из примеров наших экспонатов для выставки, название которой можно перевести как Человек творящий. Это ковчег и его идея напоминает нам о том, что перья подобно чешуйкам доспехов и защищают, и украшают".
Дизайнер использует редкие по красоте перья, которые ему поставляют в основном из зоопарков. Мастер подчёркивает, что работает исключительно с выпавшими перьями, придерживаясь таким образом Вашингтонской конвенции по защите птиц.
Шарль-Донасьен проводит мастер-классы для начинающих дизайнеров, чтобы передать свой опыт следующему поколению.
Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:
"Порой им трудно объяснить, что такая работа требует полного погружения, что нужно полностью забыть себя. То, что я преподаю - важно для сохранения этого ремесла".
Мастер считает, что впереди у него и его ремесла множество задач и целей.
Эрик Шарль-Донасьен, дизайнер:
"Я думаю, что мы должны изменить отношение к ручной работе. Мы понимаем, что можем пробудить интерес к этому виду искусства, демонстрируя результаты нашего труда, но, в то же время, мы должны понимать, что все это должно оцениваться экономически, иначи ремесло погибнет".
Дизайнер приглашает всех принять участие в выставке Homo Faber в Венеции, где можно увидеть его редкие и изысканные работы.