Скандал омрачил первую победу японки Наоми Осаки на турнире "Большого шлема". В финале US Open 20-летняя Осака в двух партиях победила американку Серену Уильямс, которая по ходу матча обвинила главного арбитра в предвзятом отношении и в том, что он (цитата) "вор".
US Open: скандал и победа
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US Open: скандал и победа
В начале второго сета арбитр Карлос Рамос вынес Уильямс предупреждение за полученный "коучинг", затем отобрал очко за неподобающее поведение на корте и, наконец, по правилам снял с нее гейм за личные оскорбления.
Серена Уильямс вызвала на корт супервайзера турнира, однако изменить решение арбитра ей не удалось. Скандальная ситуация при этом никак не повлияла на настрой Осаки, которая выиграла следующий гейм и победила 6:2, 6:4.