Харе Кришна: путь к спасению через искусство

Каждое утро в индийском монастыре в Камалабари на острове Маджули начинается с торжественных песнопений, ритмичных танцев и театральных представлений. Так здесь готовятся стать монахами около ста детей и подростков.

Их наставники утверждают, что путь к спасению лежит через искусство. Следуя древней вайшнавской традиции, которую еще в XV веке привил учёный Сриманта Санкардев, мальчики учатся не только молиться, но и петь гимны во славу Кришны и Рамы, танцевать, играть на музыкальных инструментах, осваивают актёское мастерство.

Но каждый урок предваряет своеобразный массаж. Наставники ступают ногами на спины, ноги, руки своих подопечных, чтобы в них появилась необходимая для занятия творчеством сила.