В Единый день голосования — многотысячные протесты против пенсионной реформы в крупных городах России. В нескольких — митинги согласованы с местными властями.
«Единый день протестов»
«Единый день протестов»
Задержаны десятки человек, среди которых — пенсионеры и несовершеннолетние. В одном только Санкт-Петербурге, по словам представителей оппозиции, число задержанных превысило 400 манифестантов. По данным МВД — около ста.
В московской полиции сообщили, что по меньшей мере один из сотрудников получил телесные повреждения в результате стычки с протестующими.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вышедший к манифестантам в центре Москвы, ввязался в словесную перепалку, а затем и потасовку.
С инициативой организовать «единый день протеста» в Единый день голосования ранее выступил Алексей Навальный. Две недели назад его арестовали на 30 суток по делу о протестных акциях в январе этого года.
По данным последних опросов, 77% россиян — против реформы, а больше половины граждан страны высказали готовность лично участвовать в акциях протеста. Манифестации начались сразу же после снятия запретов, связанных с проведением футбольного Чемпионата мира.