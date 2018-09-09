Швеция голосует за смену вех?

Шведские ультраправые, впервые оказавшиеся в парламенте 8 лет назад, увеличили свою поддержку - за их идеи проголосовали почти 18 % избирателей.

Это обеспечило им третье место, а первыми к финишу пришли представители правящей левоцентристской партии, вторыми стали правоцентристы.

Лидер социал-демократического блока выразил сожаление, что в парламенте страны у ультраправых будет не менее 62 мандатов.

"Конечно, я разочарован тем, что партия, чьи идеи носят зачастую нацистский характер, получила столь обширную поддержку. В этой партии состоят люди, желавшие смерти журналистам и те, кто любит Адольфа Гитлера", - заявил лидер СДРПШ Стефан Лёвен.

Лидер ультраправых Йимми Окессон сообщил, что доказательство влияния партии нужно искать в урнах для голосования, несмотря на все усилия оппонентов обесценить эти цифры.

"Наша партия совершила самый мощный рывок среди других политических объединений. Понятно, что нас постараются исключить из тех, кто будет принимать решения, но я, тем не менее, приглашаю к разговору о формировании будущего кабмина лидера правой оппозиции Ульфа Кристерссона".

Разрыв между правящей левоцентристской коалицией и оппозиционным правоцентристским блоком составляет десятые доли процента.

Это означает, что ни у одной политической силы из блоков не будет нужного количества мандатов в парламенте для формирования правительства, и, как следствие, любой следующий кабинет министров будет создаваться на основе коалиции. А этому будут предшествовать длительные переговоры.