В России проходит единый день голосования.
Россия голосует
Россия голосует
Всего в выборах принимают участие жители 80 регионов страны, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек.
В воскресный день в 26 регионах выбирают главу, 16 регионов избирают парламент, также проходят дополнительные выборы в Государственную думу.
Сведения о каких-либо серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на исход голосования, пока не поступали.
Самыми активными, на данный момент, оказались жители городского округа Певек на Чукотке. Как сообщает окружной избирком, здесь проголосовали более 68% избирателей.
Не обошлось и без казусов.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что накануне в Смоленской области на территории одного избирательного округа распространялись фальшивые листовки.
В них говорилось, что за неявку на выборы введена административная ответственность.
По данным смоленского областного избиркома, комиссия проинформировала избирателей о несоответствии информации действительности.