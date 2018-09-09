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Спорт

Марадона - тренер двух клубов в разных концах света

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Марадона - тренер двух клубов в разных концах света

Марадона - тренер двух клубов в разных концах света
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Диего Марадона прилетел в Мексику. Бывший аргентинский футболист будет здесь тренировать местный клуб "Дорадос де Синалоа", играющий во втором дивизионе.

В мае этого года он подписал 3-летне соглашение с белорусским клубом "Динамо-Брест", где занял должность председателя правления.

Теперь Марадоне предстоит совмещать две должности в разных концах света.

57-летний аргентинец настроен по-боевому:

"Если у нас будет достаточно сил и мужества, чтобы сыграть на переполненном болельщиками стадионе, то мы могли бы выиграть."