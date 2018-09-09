Гражданин Германии погиб в результате драки с мигрантами из Афганистана. Инцидент произошел в немецком городе Кётен.
22-летний немец погиб в драке с афганцами
22-летний немец погиб в драке с афганцами
Трое афганцев вступили в спор с немкой на детской площадке. Двое прохожих вмешались, возникла драка, в которой 22-летний немец получил ранения. Как сообщают немецкие СМИ, позже он скончался в больнице от инфаркта и его смерть напрямую не связана с полученными ранениями.
Кристин Нис, местная жительница:
"Я думаю, что многие ладят с иностранцами, я сама знакома с некоторыми. Не стоит обобщать, это отдельный случай".
Сотни полицейских прибыли в Кётен. Правоохранительные органы города приведены в состояние повышенной готовности. На улицы выведены два водомета.
Вечером в Кётене может состояться так называемый траурный марш, к его проведению призвали ультраправые группировки.
Мартин Олейницки, пастор:
"Мы пытаемся снизить напряжение. Всегда есть некоторая опасность эскалации, как это было в Хемнице недавно, а этого никто не хочет".
Инцидент произошел в субботу вечером. Двое подозреваемых выходцев из Афганистана задержаны.