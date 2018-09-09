Более 140 мигрантов прибыли на греческую часть Кипра за несколько дней сентября.
Нелегалы выбирают Кипр
Нелегалы выбирают Кипр
По данным местного правительства, островное государство получило около 4 тысяч заявлений с просьбой о предоставлении убежища за последний 8 месяцев. Это на 55% больше, чем за такой же период прошлого года.
Правительство Кипра призвало европейское правительство помочь в решении этой проблемы.
Джордж Цогопулос, эксперт:
"Беженцы с Ближнего востока прибывают в поисках лучших условий жизни. Им очень сложно добраться до Греции через Турцию, поэтому они ищут другие пути, и Кипр – одно из направлений".
Островное государство ранее никогда не сталкивалось с массовыми потоками мигрантов.
Но в 2018 многие европейские страны, среди которых Италия и Греция, ужесточили миграционную политику.
Принятые меры могли повлиять на выбор нелегалов в пользу Кипра.