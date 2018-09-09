Борис Джонсон: Мэй "слабая", ее план "брексита" - "жалкий"

Бывший министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон публично назвал план "брексита", подготовленный Терезой Мэй, "жалким", а самого премьера - "слабой", заявив, "что мы сами надели на британскую конституцию "пояс смертника", а детонатор от него отдали Мишелю Барнье".
"Мы идем навстречу любым требованиям Брюсселя", - добавляет Джонсон, - "Ничего не получая взамен".
Статья Джонсона, появившаяся в воскресенье, прямо обвиняет главу нынешнего британского кабинета в потакании ЕС. Сам Джонсон ушел в отставку в знак протеста против решения принять план "мягкого", как называет его британская пресса, варианта выхода страны из Евросоюза.
Члены кабинета и однопартийцы Джонсона его позицию отвергли, оценив ее как отвратительную, заявив, что теперь-то бывшему шефу британской дипломатии не видать пост лидера тори, на который, как предполагается, он метит, как своих ушей.