70-летие КНДР: парад без ракет

70-летний юбилей создания северокорейского государства в Пхеньяне отпраздновали грандиозным военным парадом. В нём приняли участие 10 тысяч человек и сотни единиц военной техники, в том числе танки и самолёты. А вот баллистические ракеты представлен не были - наблюдатели усмотрели в этом желание продемонстрировать готовность к диалогу.