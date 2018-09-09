70-летний юбилей создания северокорейского государства в Пхеньяне отпраздновали грандиозным военным парадом. В нём приняли участие 10 тысяч человек и сотни единиц военной техники, в том числе танки и самолёты. А вот баллистические ракеты представлен не были - наблюдатели усмотрели в этом желание продемонстрировать готовность к диалогу.
70-летие КНДР: парад без ракет
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70-летие КНДР: парад без ракет
На параде присутствовали представители стран, поддерживающих дружественные отношения с Пхеньяном. В числе почётных гостей - спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель постоянного комитета Все китайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - третье лицо в КНР.
На площади имени Ким Ир Сена его внук - нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын - принимал парад, который продолжался два часа. Обращаться с речью к согражданам он на этот раз не стал. Акцент нынешних празднований был сделан на достижениях в развитии экономики, чтобы подчеркнуть : Ким Чен Ын уделяет этому особое значение.