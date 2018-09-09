Хоррор в Лиссабоне

Международный фестиваль фильмов ужасов MOTELX в Лиссабоне прошел уже в 12 раз. В рамках мероприятия были показаны около 80 лент: голливудские блокбастеры и малоизвестные работы независимых авторов.

В этом году гостем фестиваля стал знаменитый австралийский режиссер Ли Уоннел. Во внеконкурсной программе он представил свою новую картину под названием "Апгрейд". В интервью телеканалу euronews Ли Уоннел рассказал о том, как события в мире влияют на развитие жанра: