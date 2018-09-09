Хоррор в Лиссабоне

Международный фестиваль фильмов ужасов MOTELX в Лиссабоне прошел уже в 12 раз. В рамках мероприятия были показаны около 80 лент: голливудские блокбастеры и малоизвестные работы независимых авторов.
В этом году гостем фестиваля стал знаменитый австралийский режиссер Ли Уоннел. Во внеконкурсной программе он представил свою новую картину под названием "Апгрейд". В интервью телеканалу euronews Ли Уоннел рассказал о том, как события в мире влияют на развитие жанра:
"Когда в мире происходят какие-либо потрясения, что-то плохое, это всегда находит отражение в кинематографе и в фильмах ужасов. Я думаю, что мы живем в очень странную эпоху, особенно в США. Я уверен, что из-за Дональда Трампа появятся очень много отличных фильмов ужасов, и это может стать одним из немногих положительных проявлений политической карьеры Трампа. Потому что фильмы ужасов отображают наши страхи".
Главную награду фестиваля получил немецко-австрийский фильм Hagazussa ("Ведьмы") молодого режиссера Лукаса Файгельфельда. События этой фольклорной хоррор-драмы происходят в 15 веке. Премьера в России состоится 1 ноября.