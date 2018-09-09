Три человека, включая мать президента Молдавии Игоря Додона, получили ранения в результате ДТП. На трассе Кишинев – Калараш небольшой грузовик внезапно выехал на встречную полосу и врезался в кортеж главы государства.
Президент Молдавии попал в ДТП
Три человека, включая мать президента Молдавии Игоря Додона, получили ранения в результате ДТП. На трассе Кишинев – Калараш небольшой грузовик внезапно выехал на встречную полосу и врезался в кортеж главы государства.
Сам президент, по его словам, чувствует себя нормально. Он назвал аварию «странной» и выразил надежду, что следствие ответит на вопросы о её причинах.