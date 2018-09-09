Срочная новость

Срочная новость

Молдова

Президент Молдавии попал в ДТП

Сейчас воспроизводится:

Президент Молдавии попал в ДТП

Президент Молдавии попал в ДТП
Размер текста Aa Aa

Три человека, включая мать президента Молдавии Игоря Додона, получили ранения в результате ДТП. На трассе Кишинев – Калараш небольшой грузовик внезапно выехал на встречную полосу и врезался в кортеж главы государства.

Сам президент, по его словам, чувствует себя нормально. Он назвал аварию «странной» и выразил надежду, что следствие ответит на вопросы о её причинах.