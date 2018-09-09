Павленский рассказал об издевательствах во Франции

Художник Пётр Павленский рассказал об издевательствах во французской тюрьме. В октябре прошлого года его арестовали за поджог здания Банка Франции в Париже. Свои действия Павленский объяснил желанием «устроить мировую революцию».

Акциониста содержат в тюрьме «Флёри-Мерожис» под Парижем. В июне этого года Павленского признали психически ненормальным, и его заключение стало фактически бессрочным. В карцере он находился в течение августа.

Об издевательства на своей странице в «Фейсбуке» рассказала супруга художника Оксана Шалыгина. По словам Павленского, заключение в московской «Бутырке», где его также помещали в карцер, даже отдалённо не напоминает те жестокости, которые ему пришлось пережить во Франции.

«Флёри-Мерожис», расположенная в Сент-Женевьер-де-Буа под Парижем, одна из крупнейших тюрем Европы. Она известна чрезвычайно жестоким обращением надзирателей с заключёнными. Этот год там был отмечен многочисленными случаями самоубийств, последнее из которых, по данным французски СМИ, там произошло 7 августа.