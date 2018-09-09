Завод «Крымский титан» в воскресенье полностью остановил работу. Власти полуострова заявляют, что предприятие простоит по крайней мере две недели и будет вновь запущен только после модернизации производства.
«Крымский титан» остановился
«Крымский титан» остановился
На этот же срок из близлежащего города Армянска эвакуированы школьники.
Ещё в конце августа на заводе произошёл выброс химических веществ, накрывший Армянск. По предварительной версии, причиной ЧП стал пересохший из-за жары резервуар для отстоя кислоты.
«Листья пожелтели и облетают. Вот они упали, да ещё и поскручивались вдобавок. У нас такое бывает только в ноябре месяце. А сейчас не ноябрь».
Жители Армянска выражают недовольство тем, что руководство завода и местные власти прошли путь от полного отрицания самого факта чрезвычайной ситуации до лихорадочных действий по эвакуации детей, которая начались лишь через две недели после выброса:
«Первые выбросы были ещё с 23 августа. Смотришь телевизор — говорят „всё хорошо“. Но это неправда. С деревьев листва падает, во́роны кучами летают туда-сюда».
Украинская пограничная служба временно закрыла пропускные пункты на границе с полуостровом. Военнослужащие утверждают, что также пострадали от выбросов, даже автоматы поржавели. Но теперь на заставе — новейшие американские противогазы.
В руководстве завода утверждают, что власти Украины — в числе виновников произошедшего. Именно по решению Киева был перекрыт Северо-крымский канал, питавший, в том числе, и кислотный резервуар завода, пересохший без доступа к воде.