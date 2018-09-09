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Колумбия

Ликвидирован лидер «неприсоединившихся»

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Ликвидирован лидер «неприсоединившихся»

Ликвидирован лидер «неприсоединившихся»
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Колумбийские военные ликвидировали лидера повстанцев, которого в Боготе считали самым опасным из командиров бывшей ФАРК.

Виктор Давид Сегура, известный просто как Давид, возглавлял «Объединённых повстанцев тихоокеанского побережья» — одну из группировок, которые отказались участвовать в примирении с правительством, достигнутым д ва года назад.

О ликвидации Давида согражданам сообщил лично президент Колумбии Иван Дуке.

Из 12 с лишним тысяч членов ФАРК большинство два года назад приняли программу реинтеграции, однако около 1200 человек отказались выходить из джунглей и продолжают, по данным правительства Колумбии, террористическую деятельность, обеспечивая себя за счёт наркоторговли, нелегальной добычи ископаемых и похищения людей за выкуп.