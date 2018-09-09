Белград - за продолжение диалога и достижение компромисса с Приштиной. Такое заявление прозвучало из уст президента Сербии в ходе его выступления перед жителями города Косовска-Митровица. Александр Вучич находится с двухдневным визитом в Косове, где посещает населённые сербами края.
Белград нацелен на компромисс
Белград нацелен на компромисс
Накануне в Брюсселе должны были состояться его переговоры с лидером косовар Хашимом Тачи при посредничестве главного дипломата ЕС Федерики Могерини. Вучич от них отказался.
"Каков план на будущее для сербов и Сербии? Спасти наш народ, страну, защитить наши институты, сохранить мир и, по крайней мере, попытаться навести мосты, создать доверительные отношения с албанцами. Стремиться достичь согласия, даже тогда, когда это кажется нам невозможным. Все остальные пути ведут к пропасти, к катастрофе", - сказал он собравшимся на центральной площади в Косовска-Митровице.
Ранее несколько сотен косовских албанцев заблокировали дорогу, по которой в село Бане должна была проследовать делегация Вучича.
"Сербский президент обязан извиниться перед народом Косова за массовые убийства, за геноцид, признать Косово, компенсировать ущерб и вернуть всех тех, кто пропал без вести. Тогда он может приезжать сюда, посещать страну", - заявил один из протестующих.
Для урегулирования многолетнего конфликта Брюссель предложил вариант обмена территориями. То есть закрепить за Белградом Митровицу с преимущественно сербским населением, а косоварам передать Прешевскую долину, населённую этническими албанцами.
В ЕС не исключают, что стороны смогут достичь соглашения уже в ближайшие месяцы.