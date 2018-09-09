Белград нацелен на компромисс

Белград - за продолжение диалога и достижение компромисса с Приштиной. Такое заявление прозвучало из уст президента Сербии в ходе его выступления перед жителями города Косовска-Митровица. Александр Вучич находится с двухдневным визитом в Косове, где посещает населённые сербами края.