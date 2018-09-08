«Золотой лев» 75-го Венецианского кинофестиваля достался мексиканскому режиссёру Альфонсо Куарону за картину «Рома». Это название квартала в столице Мексики, где, в 1960-х годах, и происходит действие фильма. Лента, по признанию Куарона, во многом автобиографична и основана на детских воспоминаниях автора.
«Рома» Куарона получила «Золотого льва»
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«Рома» Куарона получила «Золотого льва»
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При этом впервые высшую награду международного фестиваля такого уровня получил фильм, изначально предназначенный для распространения не через кинотеатры, а через платформу Netflix.
Лучшей актрисой члены жюри назвали британку Оливию Колман: она сыграла английскую королеву Анну в исторической драме «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса.
Лучшим актёром стал американец Уиллем Дефо, за роль художника Винсента Ван Гога в биографическом фильме «На пороге вечности» режиссёра Джулиана Шнабеля.
В секции «Горизонты» приз за главную женскую роль достался россиянке Наталье Кудряшовой: фильм «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.